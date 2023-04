“Un asteroide del tamaño de un avión se acerca rápidamente”: NASA

“Entre estos asteroides se encuentra uno de los objetos potencialmente peligrosos más grandes de la Tierra descubierto en los últimos ocho años. Esta área es notoriamente difícil de observar porque los cazadores de asteroides deben lidiar con el resplandor del Sol. Los asteroides suelen acercarse a la Tierra, pero normalmente no suponen ningún peligro porque cruzan el planeta a una distancia segura”, precisó el medio científico Space.

Para contrarrestar estos asteroides que se dirigen hacia la Tierra por un posible impacto, la NASA ya ha realizado una prueba con la misión DART de protección planetaria. La agencia espacial chocó una nave espacial contra el asteroide Dimorphos, y desvió con éxito su curso.

Al otro lado del Atlántico, la Agencia Espacial Europea (ESA) también alista un sistema de alerta temprana para asteroides peligrosos.

“Los europeos lo llaman NEOMIR (Near Earth Object Mission in InfraRed) y consistirá en una nave espacial que orbitará entre la Tierra y el Sol, en el punto L1 Lagrange, detectando rocas espaciales perdidas en el resplandor del Sol y lanzar alertas tempranas cuando encuentre rocas de 20 metros o más que no se pueden ver desde la Tierra”, precisó Space.