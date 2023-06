Abren investigación por caso de policías que se tragaron billetes

Al parecer, uno de los patrulleros ingirió un billete de $100.000 y ocho de $50.000. En uno de los clip uno de los uniformados dice: “No tengo nada, no he recibido nada. No sé de qué me están hablando”. Segundos después comienzan a hacerse visibles las molestias causadas por la aparente ingesta de los billetes. Por ello, tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Según el Gaula, ambos uniformados le exigían a la víctima un monto de $2 millones a cambio de supuestamente no capturarlo en medio de un supuesto proceso legal. Ante ello, los familiares del comerciante acudieron a la propia institución para denunciar lo ocurrido.