Acción de Avianca sufre nueva caída

Ayer, al cierre de la jornada en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la acción preferencial de Avianca Holdings registró la mayor caída entre los títulos que se negocian y cerró en 136 pesos, disminuyendo 22,29 % respecto al martes.

Esto, coincidiendo con que en la mañana del miércoles se conoció que el expresidente de la junta directiva de la compañía, Germán Efromovich, fue arrestado junto a su hermano en Brasil por el caso Lava Jato, ajeno a la aerolínea, en el que se “investigan supuestos fraudes en contratos para la compra, venta y construcción de navíos”, de acuerdo con la agencia EFE.

Efromovich, cabe recordar, es propietario del conglomerado Synergy Group, dueño de BRW Aviation, firma que figura como máxima accionista de Avianca Holdings con 51,53 % de los títulos según registró la compañía con corte al 30 de junio (ver Gráfico).

Ante los hechos, desde el conglomerado no hubo pronunciamiento oficial al ser una investigación ajena a la compañía, aunque voceros recordaron que Efromovich no tiene injerencia en esta y no hace parte de la junta directiva.

Efecto

De acuerdo con Daniel Duarte, analista de Renta Variable de Corficolombiana, lo que sucedió con el empresario influyó en el comportamiento a la baja del título de la holding pero el problema es más de fondo.

“Lo que más ha afectado es el levantamiento de capital durante el proceso de reestructuración financiera en el que está Avianca. La empresa ya consiguió 1.200 millones de dólares bajo la financiación DIP (deudor en posesión), pero esto causa un sacrificio para accionistas y tenedores de bonos, en tanto que la acción se ve castigada”, explicó. Lea aquí: Detienen en Brasil a Germán Efromovich

A su turno, Sebastián Toro, fundador de la empresa de educación financiera Arena Alfa, apuntó que aunque el fondeo aún no se cierra (Avianca mencionó que faltan aspectos como documentación y aprobaciones de las entidades respectivas) “realmente es una solución que no le genera valor al accionista”, aún cuando puede aportar para que la firma se sostenga.

Cabe destacar que el equipo de investigaciones de Bancolombia informó el martes en un documento que, desde su análisis, el proceso de reorganización en el que está “no entregaría valor alguno para los accionistas”.

En el mismo sentido, detallaron varios factores como las pérdidas de la compañía, el deterioro de su patrimonio que “al cierre del segundo trimestre de 2020 fue negativo en 355 millones de dólares”, entre otros, y mantuvieron la recomendación a los accionistas de vender el título, “desde un punto de vista estratégico”.

Para Duarte, de Corficolombiana, una de las pocas acciones que aliviaría el panorama para la acción de Avianca sería el anuncio de una ayuda del Gobierno para el sector aéreo.