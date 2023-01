Acosador asesinó a una joven en su lugar de trabajo y frente a sus amigos

Aún no se calma el terror que ha generado en el país el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo fue hallado el domingo 22 de enero en un contenedor de basuras en Fontibón (Bogotá); cuando otro caso de feminicidio estremece a Colombia. Lea: Valentina Trespalacios: crónica de un romance que terminó en crimen

Salió de la cárcel y asesinó a niña de 10 años: “Suplicaba que no la matara”

“No tenía absolutamente nada con ella, era un psicópata obsesionado por ella, buscándola. Al ver el rechazo de Camila, la cogió, me la mató, nos la arrebató de una manera que no merecía, no merecía esto”, exclamó Daniela Ospina, familiar de la víctima.