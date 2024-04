Admiten demanda contra el nombramiento de Benedetti como embajador en la FAO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido para estudio una demanda que cuestiona la legalidad del nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Sin embargo, el tribunal ha rechazado la solicitud de suspensión del cargo, argumentando falta de evidencia suficiente que demuestre irregularidades por parte del canciller Álvaro Leyva Durán al firmar el nombramiento durante su suspensión por la Procuraduría General en el caso de los pasaportes.

La demanda también pone en tela de juicio la idoneidad de Benedetti para el cargo, señalando específicamente su supuesta falta de dominio de un idioma extranjero, un requisito esencial para este tipo de posición diplomática.

Según el documento, la hoja de vida presentada por Benedetti no incluye información que certifique su capacidad lingüística. Al respecto, el Tribunal señaló: “Si bien está probado que dicho aparte no fue diligenciado, no puede tenerse como prueba fehaciente de que el señor Benedetti Villaneda no tiene dominio de una segunda lengua, por lo tanto, dicha situación no está corroborada en este momento procesal”.