Aída Victoria Merlano: esta es la prueba reina de la Fiscalía en su contra

Se les cayó la coartada

Aunque la excongresista Merlano ha asegurado en repetidas ocasiones que sus hijos no tuvieron nada que ver en los hechos y que la cuerda la metió en una faja con la que salió de la cárcel, lo cierto es que esto pudo no ser así, pues la guardiana del Inpec Judith Natalia Espinosa, en dos ocasiones, dijo que requisó a Merlano y que no había encontrado ninguna cuerda, guantes y mucho menos una faja, debido a que ese tipo de prendas no son permitidas en la cárcel.

Además, la ahora prófuga de la justicia colombiana hizo un escándalo para quedarse a solas con sus hijos en el consultorio. Pidió que respetaran su privacidad, pues se trataba de un procedimiento odontológico. A pesar de todo el show, el entonces menor de edad solo la acompañó durante algunos minutos, porque salió, supuestamente, para ser campanero y evitar que miembros del Inpec ingresaran y derrumbaran el plan.

Y aunque el plan funcionó en ese momento, ahora esa misma jugada les está pasando cuenta de cobro a los Merlano. El pasado 6 de septiembre se dio a conocer la noticia de que la influencer podría ser privada de su libertad en los próximos días y, según Semana, el hermano de Aída Victoria, quien estaba a un mes de cumplir la mayoría de edad cuando se dieron los hechos, también podría enfrentar repercusiones penales.