Andi espera que nueva reforma laboral reduzca el desempleo

Luego del anuncio, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), afirmó: “Esperamos que incluya la discusión tripartita que ha sido definida por la Organización Internacional del Trabajo y ver una reforma que reduzca el desempleo, que produzca empleo formal y de calidad”.

Para el empresario, uno de los ejes debe ser la reducción de la informalidad, que describe como uno de los "flagelos más importantes": "Ver a personas sin derechos y que no cotizan a salud y pensión o que no son beneficiarias de los sistemas de cajas de compensación, no tiene sentido", agregó.

Finalmente, envió un mensaje a los congresistas para que lleven el debate en serenidad y tenga en cuenta los efectos de la reforma que pueden ser calculados desde ya: “Debería ser un gran propósito del Congreso y del Gobierno tomar decisiones basadas en los análisis sobre los efectos en las familias colombianas”.