Aspectos clave de la investigación de la Procuraduría en caso Laura Sarabia

Sobre el robo, la primera denuncia la habría interpuesto, el pasado 30 de enero, Parra y no la exfuncionaria. “Lo que me informa mi esposa es que ella tenía unos documentos personales y de la oficina; dinero en efectivo, 12.000.000 de pesos colombianos; 4.000 dólares, correspondiente a unos viáticos; pues esta maleta la carga todos los días, siempre está en el carro, pues allí guarda una muda de ropa y elementos de aseo para alguna emergencia”, señaló el esposo de la exjefa de gabinete. Le puede interesar: “Nunca he recibido esa cantidad de dinero”: Laura Sarabia

Entre tanto, Sarabia ha dado varias explicaciones. Inicialmente dijo que se trataba de un robo de 4.000 dólares de una maleta. Pero luego afirmó que la suma extraviada ascendía a 7.000 dólares, monto respaldado con un comunicado de la Presidencia. Además, no mencionó que en la maleta tenía documentos personales u oficiales, lo que sí hizo durante una declaración ante la Fiscalía. Con ese argumento justificó el uso del aparato de seguridad e inteligencia de la Casa de Nariño para resolver este robo doméstico como un asunto de seguridad nacional.