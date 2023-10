Atención: hay brote de bacteria Klebsiella en Tunja y se esparce por Colombia

El gerente del Hospital San Rafael, Germán Pertúz, destacó el trabajo del área de epidemiología al identificar y realizar pruebas para detectar la bacteria en los pacientes. “Queremos aclarar que el brote no solo es en Boyacá, hay brote en Bogotá, en el Valle del Cauca y en la Costa Atlántica”, afirmó, resaltando la magnitud del problema. Lea aquí: Falleció el otro tripulante de la avioneta militar que se estrelló en Cali

En relación con la situación en Tunja, Nubia Esperanza Zea, interventora de epidemiología del Hospital San Rafael, informó que hasta el momento se han identificado 28 casos. La mayoría de los pacientes están colonizados, lo que significa que portan la bacteria pero no presentan síntomas relacionados con la misma. Importante destacar que no se ha registrado ningún fallecimiento relacionado con esta bacteria en el hospital.

Se está llevando a cabo un seguimiento cuidadoso de los casos de infección, que son la minoría en comparación con los pacientes colonizados. Además, se subrayó que la Klebsiella pneumoniae es una bacteria que aparece de manera esporádica en las instituciones de salud.