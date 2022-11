¡Atroz! Violaron y empalaron a mujer que denunció agresión con excremento

A comprar carbón para su negocio de arepas, Lina María Ardila Quintero salió en su carro en la noche del lunes 7 de noviembre. Un hombre la interceptó y abusó de ella sexualmente cuando transitaba por una zona verde de Villavicencio.

Esa es solo una parte del atroz relato de Ardila Quintero, recordada vendedora de arepas que fue agredida con excremento de perro en su puesto de trabajo. Hoy se recupera del hecho en una clínica de la capital del Meta.

“Me golpearon el carro en la parte de atrás, me bajé a mirar y vi que no era nada. Cuando me volví a subir al carro recibí un golpe en la cabeza y un hombre me dijo que tenía que dirigirme con él a un lugar oscuro”, relató la víctima a Señal Colombia.

Relató que sufrió empalamiento y cortes con bisturí.