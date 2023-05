Benedetti: “Mi pecado es saber que se iba a publicar y me quedé callado”

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se pronunció por el caso del polígrafo que le practicó la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, a la niñera de su hijo Marelbys Meza, caso del cual Benedetti resultó relacionado y a quien acusan de ser el responsable de filtrar esa información a la prensa. El embajador explicó que la jefe de Gabinete estaba preocupada por la información que se filtraría a los medios y que hizo pública la Revista Semana. Benedetti cuestionó cómo se enteró Sarabia que esa información se iba a publicar: “¿ella chuza?”. Lea aquí: Señalan a Benedetti de chantajear a Laura Sarabia y filtrar caso con exniñera “Laura Sarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara”, aseguró Benedetti en su cuenta de Twitter.

De ahí sale la idea de que ella se vaya conmigo a Venezuela. Es al revés: @laurisarabia me busca a mí y yo lo que hago es contratarla. Para ese momento, el problema para @laurisarabia es que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa. — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 31, 2023

El embajador además sostuvo que “queda claro en el chat y que yo mismo envié a Daniel Coronell que Laura Sarabia es la que me habla primero de Marelbys y de ahí yo llamo a Vicky. Es decir, es ella la que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?”. Respecto a la contratación de la niñera, Benedetti expresó que Sarabia es la que directamente contrata a Meza y que él lo único que estaba haciendo es tratar de ayudar a Sarabia..

“Es Laura Sarabia la que contrata a Marelbys como su niñera sin mediación ni interferencia mía. Ella incluso me pidió permiso para contratarla. No entiendo porqué Daniel Coronell le da validez a una supuesta extorsión sin tener una sola prueba. Luego es Sarabia a que está manipulando la información y esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación (...)”, indicó Benedetti.

En el chat, lo único cierto es que me refería a las circunstancias de ese momento en las que Marelbys se acerca a periodistas y lo que yo trato de hacer es ayudar a @laurisarabia frente a su defensa por lo que se iba a publicar. JAMÁS pedí a Vicky que no publicara nada. — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 31, 2023

El embajador también cuestionó la cifra de dinero que estaba en la casa de Sarabia. “Ni mucho menos porqué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigados. Laura me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, me pidió que le ayudara”, manifestó Benedetti. Finalmente, el embajador concluyó: “Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelbyss, a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi “pecado” es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo”.