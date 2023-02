¿Busca tarjetas de crédito? Estas son las que no le cobran cuota de manejo

Si bien uno de los cobros constantes por parte de los bancos son las cuotas de manejo, que suelen ir de $22.000 mes anticipado o vencido, a $109.000 trimestre anticipado o vencido, hay opciones de tarjetas de crédito en las que los bancos no realizan estos cobros, o incluso, existen condiciones para que haya meses en los que los usuarios sean eximidos de esta cuota.

Scotiabank Colpatria maneja su tarjeta One Light, con $0 en la cuota de manejo y comprometida con el planeta, pues destaca por enviar el extracto bancario digital para reducir la contaminación.

Aquí es clave que, si la persona está buscando ahorro, ya sea para adquirir una nueva tarjeta de crédito o para cambiar de tarjeta, revise los beneficios que puede obtener, como no pagar cuota de manejo, y recibir descuentos en compras o cashback, que a largo plazo pueden reflejar un ahorro. Lea: Tener tarjeta de crédito en 2023 generaría cargos de $1,6 millones anuales

Sin embargo, este es uno de los bancos que ofrece tarjetas como One Rewards y One Cashback, con las que al cumplir con una cantidad mínima de compras cada mes no se debe pagar la cuota de manejo del mes siguiente. O incluso la tarjeta Claro Soluciones Móviles, cuenta con exoneración de cuota de manejo por uso.

Otra de las opciones es la tarjeta virtual de Bancolombia con su tarjeta de crédito e-Card Mastercard, que ofrece 10% adicional del cupo de la tarjeta actual de la persona. Además, ofrece un cupo entre $70.000 y $10 millones y 6 Puntos Colombia por cada $6.600.