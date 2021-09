Cadena perpetua: ¿Qué viene tras la decisión de la Corte Constitucional?

En el Código Penal se establece que el fin último de la pena no es castigar propiamente por el delito, sino resocializar”.

Camilo Iván Pizza, abogado.

Por lo anterior, aseguró que la decisión es correcta, por cuanto “en el Código Penal se establece que el fin último de la pena no es castigar propiamente por el delito, sino resocializar. Es decir, hacer que una persona se pueda rehabilitar, para que cuando cumpla su tratamiento penitenciario, pueda volver a la sociedad como un sujeto productivo. No tendría ningún sentido que se imponga una pena en donde la persona no va salir de nuevo a la sociedad”.

Clara Mira González, docente de la facultad de derecho de la Universidad CES, especialista en asuntos internacionales y candidata a doctora en derecho, respalda la postura de Pizza y celebra la decisión de la Corte, asegurando que es ajustada al derecho. Indica que lo que se tiene que hacer desde el Gobierno, es crear otras alternativas que nutran la necesidad de prevenir los delitos que se cometen contra los niños.

“Aumentar la punibilidad no va disminuir en número de violaciones. La medida más efectiva para poder reducir el delito es la educación, o incluso pensar un cambio en el sistema punitivo. Nuestras cárceles tienen un índice de hacinamiento muy alto y las condiciones de resocialización en este momento se deben mejorar... Se pueden imponer medidas terapéuticas, una protección de vigilancia y prevención al menor”.