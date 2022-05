“Campaña de Iván Duque recibió $6.000 millones de clanes de la costa”

Aida Merlano.

“Parte de esos dineros después hicieron parte de la campaña presidencial del candidato Duque, al que se entregaron de esos 18.000 millones de pesos, 6.000 millones que le terminó entregando Julio (Gerlein) a él, del dinero que no le pagó a Alejandro Char y que dijo que estaba al día en cuanto a las deudas de su comisión”, dijo Merlano.

Luego de los señalamientos, el magistrado del caso le tomó juramento a Merlano y le advirtió de las consecuencias que podría tener si no dice la verdad y le preguntó si se ratifica en los señalamientos contra terceros. Lea aquí: “Si Aida Merlano tiene pruebas que las venga a presentar al país”: Ramírez

“He dicho la verdad me ratifico y me comprometo a entregar las pruebas de los hechos que aquí he narrado”, respondió Merlano.

Merlano responde en juicio por el delito de violación de topes electorales para la campaña de 2018. En el expediente existen registros de cheques, que se encuentran en los documentos incautados por las autoridades en un allanamiento, correspondientes a hechos registrados entre enero y abril de ese año.