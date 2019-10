Candente debate por moción de censura contra Mintransporte

Cero y van tres. Ninguna de las mociones de censura que se han adelantado a ministros del presidente Iván Duque han prosperado en el Congreso de la República. Así sucedió este martes con la moción que se adelantó contra la titular de la cartera de Transporte, Ángela María Orozco, cuando fueron más las voces de apoyo que de cuestionamiento.

Incluso el debate de la moción fue más un enfrentamiento entre el senador Jorge Robledo, el convocante y el Centro Democrático, que apoyó a la ministra Orozco.

La discusión arrancó con un enfrentamiento que tuvo Robledo con quien presidía la plenaria, el primer vicepresidente Honorio Hénriquez, a quien amenazó de no hacer el debate sino lograba imponer el silencio. “Estoy hasta la coronilla, siempre es lo mismo, no tengo las garantías. Si no me dan las garantías no hay moción de censura”, señaló Robledo molesto, mientras Henriquez le daba la palabra.

Ya en su intervención, Robledo volvió a centrar su alegato para la moción en que la ministra Orozco, como la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, están impedidas para haber liderado el proceso de solución al complejo contrato de la Ruta del Sol II, porque ellas habían trabajado con el grupo financiero de Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Incluso, Robledo sostuvo que la ministra Orozco, para favorecer a Sarmiento, consideró a los bancos como terceros de buena fe, lo cual le impide la ley de hacerlo. Sin embargo, la ministra le revertió ese postulado y recordó la normatividad que le apoya en ese sentido, incluyendo una sentencia de la Corte Constitucional.