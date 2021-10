Cartel de la Toga: juez niega solicitud de nulidad contra Luis Ignacio Lyons

La Juez 60 de conocimiento de Bogotá negó este jueves la solicitud de nulidad presentada por el abogado Luis Ignacio Lyons, sobre la formulación de imputación que le hizo la Fiscalía por el delito de cohecho por dar u ofrecer, dentro del escándalo de corrupción conocido como el ‘cartel de la toga’, tras considerar que la Fiscalía nunca materializó un principio de oportunidad.

Lyons había argumentando su solicitud diciendo que la Fiscalía lo utilizó para obtener su testimonio y de esta manera lograr importantes avances en la investigación por el ‘Cartel de la Toga’, pero que la promesa de concretar un principio de oportunidad nunca se cumplió, por lo que se le vulneraron sus derechos. Para sustentar su pretensión adjuntó como material probatorio 29 folios.

Por su parte, la Fiscalía argumentó que no se presentó ninguna violación al debido proceso, porque “Lyons España decidió, voluntariamente, iniciar un proceso con miras a solicitar un principio de oportunidad, pero esta es una decisión que no ata a la Fiscalía, pues básicamente fue solo eso”, y agregó que la información no era suficiente para dar trámite a un principio de oportunidad.