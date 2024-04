Choque entre Procuraduría y Supersalud por expediente para intervenir Sanitas

Primero, Leal aseguró que estando la inspección de la Procuraduría en marcha no había sido notificado formalmente del inicio del proceso. Lea aquí: Superintendente cuestiona a la Procuraduría por visita a sede de la Supersalud

“No he sido notificado de cuál es el objetivo de esta visita. No hay un auto que me haya sido notificado donde me diga si esto tiene un carácter preventivo o disciplinario”, sostuvo.