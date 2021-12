Colpensiones pagará $39 billones en prestaciones

En agosto la Corte Constitucional avaló el Piso de Protección Social y desde entonces el Gobierno hace esfuerzos para que las personas que aún están en la informalidad se vinculen al programa, estén en el régimen subsidiado de salud, ahorren para la vejez y de paso tengan el beneficio de un seguro inclusivo, en lo que se ha considerado el primer peldaño del sistema de seguridad social.

Esa tarea se la asignó a Colpensiones, que ahora no solo tiene a cargo el futuro económico del 25 % de los colombianos que logran pensionarse, sino el cuidado del 75 % restante, y precisamente Juan Miguel Villa, presidente de esa entidad, estuvo en Medellín esta semana para buscar a los 2.275.000 antioqueños que pueden ingresar al programa.

¿Quiénes son elegibles?

“Los que ganan menos del salario mínimo, que estén en el régimen subsidiado en salud y que trabajen por cuenta propia o estén contratadas como empleadas por alguien, siempre y cuando no trabajen tiempo completo”.

¿A qué tienen derecho?

“El Piso de Protección Social le abre la puerta para que una vez hagan el aporte tengan acceso a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) de Colpensiones, que es un programa de ahorro para la vejez, y a lo que se llama el seguro inclusivo, que tiene varias coberturas de indemnización en un periodo de 30 días en caso de enfermedad grave, hospitalización, desmembración o fallecimiento y además incluye un amparo exequial”.

¿Y cómo van con ese piso de protección social?

“Ya tenemos 183.000 vinculados en Antioquia y 1.600.000 vinculados de una meta de 10 millones”.

Este año sonaron muchos proyectos de ley que buscaban permitir un traslado exprés a Colpensiones, ¿cómo ve esas iniciativas?

“Aquí lo que hay es que aplicar la ley y el diseño del sistema como fueron concebidos. Colpensiones fue concebido como un régimen en el que se hace la liquidación de una pensión tomando como referencia la cotización en el promedio de sus últimos 10 años, que son los que van a determinar como regla general la pensión de la persona. Entonces necesitamos que la persona durante esos 10 años esté en Colpensiones, para que no se nos altera la fórmula”.

EL COLOMBIANO reseñó la semana pasada que Colpensiones es la entidad más demandada del Estado, ¿por qué ocurre?

“Tenemos 108.000 demandas, donde estamos relacionados pero no nos demanda a nosotros directamente en todas ellas; 58.000 son demandas en contra de los fondos privados por este tema del traslado y los jueces los vinculan en esa demanda; no nos condenan, pero nos ordenan actuaciones. También hay cerca de 12.000 demandas de conciliación entre pensionados y sus familias. En contra de Colpensiones hay cerca de 60,000 demandas, originadas especialmente a que las leyes a nivel de seguridad social no abordan todas las casuísticas, entonces quedan muchas zonas grises. Colpensiones tiene la forma de interpretar las leyes y otorgar los derechos, que es consensuada con los supervisores del sistema, los reguladores y los fiscalizadores y en esos espacios grises es que se generan esas demandas”.

¿Es conveniente que todo el mundo se pase a Colpensiones?

“A la entidad le conviene que las personas tomen una decisión informada”.