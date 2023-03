Conozca la razón por la cual no habrá importación de gas desde Venezuela

Luego de que el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunciara la detención de 10 funcionarios y 11 empresarios tras una investigación anticorrupción centrada en la petrolera estatal Pdvsa, los efectos llegaron a Colombia por la captura de Bernardo Arosio, quien es accionista de la sociedad Prodata Energy C.A., noticia que imposibilita un proyecto de importación de gas desde el vecino país. Lea aquí: Petro habló de las revelaciones de Sanabria sobre exorcismos en la Policía

Esta decisión fue anunciada tras una asamblea de accionistas extraordinaria de Integral Energy Plus S.A.S. durante la mañana de este sábado, en la que se tomó la decisión de disolver y liquidar de forma inmediata la sociedad.

La Junta explicó que Arosio no tiene ninguna participación en Integral Energy Plus S.A.S., pero su calidad de socio en Prodata Energy C.A., de la cual es accionista uno de los socios de Integral, “hace inviable seguir adelante con el proyecto que se venía adelantando para la importación de gas de Venezuela a Colombia”.

“A la fecha, no se había adelantado ningún contrato de venta de gas ni se había ejecutado el mencionado proyecto, toda vez que el mismo estaba sujeto al visto bueno de la Office of Sanctions Coordination del US. Deparment of State del Gobierno de los Estados Unidos, conforme a la solicitud que se presentó en noviembre de 2022”, explicaron en un comunicado.

Esa investigación fue iniciada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en octubre del año pasado, y llevó a la renuncia del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.