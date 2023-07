Continúa incertidumbre por la muerte de Iván Márquez

En la misma línea del Alto Comisionado se manifestó este viernes el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien le dijo a La W Radio que las fuerzas militares saben de las dos versiones sobre que falleció y que sigue vivo, pero mientras no se tenga una versión definitiva no cometerá el asunto.

“No, aún no hemos tenido una afirmación así contundente. Incluso, me decían de las fuerzas militares que han recibido también las dos versiones, como se ha hecho público. Mientras no tengamos una confirmación efectiva respecto de cuál es la situación de Iván Márquez, nosotros no vamos a anticipar ninguna información”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa.

Por su parte, Rueda aseguró que conoció a Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín, “sano y lúcido”, lo que pone en duda la versión de la convalecencia, dado que el gobierno ha entrado en diálogos con la disidencia de la Segunda Marquetalia, en el marco de la Paz total.

“Nosotros desconocemos la situación de vida en que se encuentra Luciano Marín o Iván Márquez, no sabemos en qué se está. Lo que podemos decir es que lo conocimos sano, lúcido y no sabemos qué ha pasado en estos días”, reiteró el vocero de paz del gobierno a la prensa en Buenaventura. Lea aquí: Imputan por crímenes de lesa humanidad a 10 mandos de las FARC

Aseguró que hasta el momento nadie ha confirmado si es cierta o no la versión del fallecimiento y reiteró que serán los miembros de la Segunda Marquetalia los responsables de informar el estado de salud de su fundador.

“Nadie nos ha confirmado, quienes tienen que confirmar es ellos, la Segunda Marquetalia. Nosotros solo podemos decir que estaba vivo hasta hace unos días, de ahí en adelante no sé qué habrá pasado, no tengo ni idea”, argumentó Rueda.