Cuatro millones de niños aún no están recibiendo alimentación del PAE

La Contraloría General de la República alertó que a corte del 29 de enero, más de cuatro millones de estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) no están recibiendo la alimentación entregada por el programa.

Así lo dio a conocer la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana que le hace control a la ejecución del PAE.

Según la Contraloría, los reportes del Ministerio de Educación indican que solo 22 entidades territoriales del país, de las 96 entidades que ejecutan el Programa están entregando la alimentación a los niños, niñas y adolescentes.

Aunque el PAE tiene más de 5.600.000 estudiantes beneficiarios, a corte del 29 de enero, solo 1.202.644 menores estaban recibiendo la alimentación del programa.

Según Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la Participación Ciudadana, aunque las entidades territoriales conocen que existe un tiempo máximo para iniciar la entrega de alimentos, pues está estipulado que la entrega de la alimentación debe iniciar máximo en la segunda semana del calendario académico, hoy 74 entidades no están cumpliendo con dicha normatividad.

“Hacemos el llamado a las 74 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), que no han iniciado a que lo hagan y no dejen a sus estudiantes sin la alimentación estipulada. Se debe tener en cuenta que el sector de la educación es uno de los de mayor impacto social en el ámbito de la gestión pública”, afirmó Pineda.

Según los datos reportados por el Ministerio de Educación y la Unidad de Alimentación Escolar ‘Alimentos para Aprender’, las entidades que no han comenzado su operación son:

Amazonas, Apartadó, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Buenaventura, Cali, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chía, Chocó, Córdoba, Cúcuta, Cundinamarca, Dosquebradas, Duitama, Facatativá, Florencia, Funza, Fusagasugá, Girardot, Girón, Guadalajara de Buga, Guainía, Guaviare, Ibagué, Ipiales, Jamundí, La Guajira, Lorica, Magangué, Maicao, Malambo, Meta, Montería, Mosquera, Nariño, Neiva, Norte de Santander, Palmira, Pasto, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Popayán, Putumayo, Quibdó, Quindío, Riohacha, San Andrés De Tumaco, Santa Marta, Santander, Sincelejo, Soacha, Sogamoso, Sucre, Tuluá, Tunja, Turbo, Uribia, Valle Del Cauca, Valledupar, Vaupés, Vichada, Villavicencio, Yopal, Yumbo y Zipaquirá.

La Contraloría indicó que son varias las entidades que están desconociendo la indicación de iniciar las entregas máximo en la segunda semana del calendario académico.