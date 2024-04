Defensa de Zuluaga solicitó tumbar la imputación de cargos por caso Odebrecht

“La Fiscalía incumplió con la obligación de atender la explicación de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. Mis clientes no tienen claridad de qué fue lo que la Fiscalía indica cometieron en circunstancias modales y espaciales con claridad absoluta”, explicó la defensa. Le puede interesar: Después de 30 años, Jaime Saade llega extraditado a Colombia: se hará justicia

Varias horas se tomó el jurista para detallar, una a una, las supuestas irregularidades en las que incurrió la Fiscalía General en la imputación de cargos. Según el jurista, el ente acusador no da cuenta del tiempo, modo y lugar en que sus clientes incurrieron en los delitos de fraude procesal, falsedad de documento privado y enriquecimiento ilícito de particulares.

De acuerdo con el defensor, el juez debe considerar que “se imputó una conducta atípica a mi representado, repito, esto aplica para los dos representados, se imputó una conducta atípica toda vez que el fraude procesal no opera respecto a la inducción en error de particulares. Así de claro. En grasa discusión no se determinó cuál era el medio fraudulento utilizado para inducir el error, es decir, la Fiscalía no determinó en la imputación uno de los elementos objetivos del tipo penal, lo que evidentemente afecta es el derecho a la defensa”.

En la imputación de cargos, la Fiscalía General dio a conocer una supuesta reunión en la que Zuluaga, su hijo y otras personas de la campaña se habrían reunido para cuadrar los pagos que al parecer hizo Odebrecht para la publicidad en la campaña. Lea aquí: Mancuso contará en la JEP su versión libre sobre masacres de La Granja y El Aro

Para la defensa, esa afirmación de la Fiscalía deja al descubierto la improvisación e ilegalidad de la imputación, teniendo en cuenta que nunca se precisó, por ejemplo:

“¿En qué reunión? ¿Cuándo se consultaron? ¿Con qué personas consultaron? ¿Fue con una persona del equipo de campaña? ¿Fue con una persona de Odebrecht? ¿En dónde se realizó esa reunión? ¿Fue telefónica, fue virtual, fue presencial? ¿En qué fecha, en qué lugar? Ninguna circunstancia, de algún modo, tiempo y lugar. La Fiscalía cree que puede hacer la manifestación ausente de consideraciones de modo, tiempo y espaciales y que eso le permite valerse de un sustrato fáctico para después sacarla y eso como lo hemos establecido amplia y repetidamente, pues no es posible, es prohibido y violatorio para la Fiscalía”, añadió el abogado Espinosa.

Añade inclusive que estos errores de la Fiscalía “configura, repito, la columna vertebral de los dichos, del ente acusador, pues desde esa exposición es que se podría afirmar la ocurrencia del hecho. Esta indeterminación, que es de la mayor gravedad, impide realizar una defensa adecuada”.

Basado en esos argumentos, para la defensa debe declararse la ilegalidad de la imputación y en consecuencia tumbar el proceso.