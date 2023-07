Defensor del Pueblo rompió el silencio por audios del caso Odebrecht

Eln ordenó no atacar a las Fuerzas Militares: sus hombres mataron a 3 policías

Dice además que este proceso “contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría 51 Judicial Administrativo. Al señor Daniel Andrés García Arizabaleta se le aplicó un cuestionario de 40 preguntas sin que dejara entrever lo que ahora aparentemente afirma. La decisión adoptada en su momento se sustentó en las pruebas recaudadas hasta ese momento”.

La respuesta de Carlos Camargo llegó en un pronunciamiento escrito de dos párrafos en el que concluyó que, a su juicio, “cualquier prueba sobreviniente a esa fecha no fue tomada en cuenta por su obvia inexistencia”. Le puede interesar: Registrador Nacional niega afirmaciones de Zuluaga en audios por caso Odebrecht

La cuestión es que tanto Camargo como Vega aparecen salpicados por el testimonio que presentó Daniel García Arizabaleta ante la Fiscalía. El testigo clave fue funcionario del Gobierno de Álvaro Uribe, trabajó en la campaña de Zuluaga y habría sido el enlace de ese proyecto político con Odebrecht para recibir la presunta financiación irregular por la que Zuluaga sería imputado por el ente acusador el próximo 10 de julio.

Los funcionarios son señalados por García Arizabaleta por, presuntamente, haber influido para que se archivara la investigación. Sobre ese caso Alexander Vega también rompió su silencio afirmando que “las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación”.