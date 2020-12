Desde los 12 años menores podrían solicitar la eutanasia en Colombia

Cumpliendo con la sentencia T-544 de 2017 de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud y Protección Social presentó ante el Congreso un proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho a morir dignamente por medio de la eutanasia en Colombia.

Según explicó Ricardo Luque, médico experto en bioética del Ministerio de Salud, el proyecto busca “establecer los parámetros, criterios y requisitos para el ejercicio del derecho a morir con dignidad, a través de la eutanasia de adolescentes (mayores de 12 años) y mayores de edad que, con diagnóstico de enfermedad terminal y sufrimiento secundario a esta, manifiesten su voluntad de adelantar el momento de muerte”.

El proyecto determina que para materializar una solicitud de eutanasia se debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Diagnóstico de enfermedad terminal.

2. Sufrimiento secundario a la enfermedad terminal.

3. Capacidad para expresar la solicitud de la eutanasia.

4. Competencia para tomar la decisión y dar consentimiento.

El proyecto del Ministerio también determina las actuaciones de las personas relacionadas con la atención y el cuidado de la etapa final de la vida del paciente y establece las medidas para que pueda atender los requerimientos relacionados con el trámite de la eutanasia.

Con el fin de prevenir abusos en situaciones de vulnerabilidad, el proyecto establece exclusiones y establece la no disposición del consentimiento sustituto, es decir, que la eutanasia no podrá solicitarse para quienes no puedan expresar su voluntad, pues la decisión no podrá ser tomada por terceros.