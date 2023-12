El dardo de Petro a “países ricos” por las emisiones de dióxido de carbono

Y fue mucho más allá, “estas gentes que dominan el poder político no permiten que se extinga la base misma de su riqueza. El sueño americano, el confort europeo, el síndrome de alcance de la China o de la India, se basan en el consumo pleno de carbono. El consumo de la parte de la humanidad más rica del planeta, al basarse en carbono, es un consumo basado en la muerte de los demás. De ahí la enorme capacidad de destrucción democrática que está en la base de sostener el capital fósil”.

Para Petro, "el capitalismo de los países ricos se resiste a desvalorizar la riqueza propia de sus sociedades basadas en la producción y consumo de carbono; los estados de los países ricos no pueden ni desean desvalorizar su capital fósil, el capital asentado en el petróleo, el carbón y el gas. Eso disminuiría radicalmente y desbarataría la estructura de la riqueza. Es otra concepción de la riqueza la que nace de la descabonización".

“Las emisiones de CO2 también se pueden medir en términos de desigualdad social. Son ricos quienes más emiten CO2 y más consumen carbono; son pobres quienes menos lo hacen. Es esta desigualdad social sustancial en el mundo de hoy la causa por la cual han fracasado los objetivos de la COP de París. Hoy se emite un 12% más de CO2 en el mundo que en el 2010, es decir los sectores más ricos de la humanidad han expandido su consumo de carbono y, por tanto, las emisiones de CO2 llevando a la humanidad y a la vida a la crisis. Adicionalmente a tal aberración, no se financió el fondo del clima como se prometió para proteger las poblaciones no emisoras de CO2, es decir, las poblaciones pobres”, declaró el mandatario de los colombianos.

Estimó además que la transferencia de riqueza del norte hacia el sur para adaptar las poblaciones que no emiten CO2 a las contingencias cada vez más mortales del impacto del clima desbocado, se ven como ajenas al mercado.

Consideró que el éxodo será de miles de millones. “En el sur, en sus zonas tropicales disminuye el agua líquida, y se provoca el éxodo. El vaciamiento de población del sur y la marcha de pueblos enteros hacia el norte está en camino. La enorme desigualdad social frente al consumo de carbono, y el incremento cada vez más grande de carbono en la población rica del norte, provoca el éxodo del sur hacia el norte”.

Petro además habló de lo que consideró el éxodo y la barbarie contra Palestina. "El genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del sur desatado por la crisis climática".

El mandatario resaltó que “si los portadores de la riqueza del norte, intensiva en consumo de carbono, no permiten apagar las chimeneas emisoras, es decir no dejan de consumir petróleo, carbón y gas; se romperán de manera irreversible los pilares que sostienen la existencia de la vida humana en el planeta, pero esa ruptura se generará de manera desigual. La mayor parte de las víctimas climáticas, que se contarán por miles de millones, estarán en los países que no emiten CO2 o muy poco”.

Cerró diciendo que “Colombia ha propuesto superar la crisis climática a partir del multilateralismo, es decir del derecho internacional, de hacer vinculantes los planes de las COP a todas las partes, de crear un espacio de poderes públicos mundiales que planifique la transición hacia la economía descarbonizada. Colombia ha propuesto la reestructuración del sistema financiero mundial, el cambio de deuda pública por emisión de derechos especiales de giro que financien los planes de mitigación y adaptación a la crisis climática. El fortalecimiento y reforma de las Naciones Unidas”.