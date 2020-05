¿El fiscal general debe apartarse de la investigación por ‘Ñeñepolítica?

Un nuevo capítulo se abrió en la investigación que tiene la Fiscalía General por el denominado caso de la ‘Ñeñepolítica’, en la cual la campaña presidencial de Iván Duque resultó salpicada por, presuntamente, recibir dineros ilegales provenientes del ganadero ya fallecido, José Hernández. Sin embargo, esta vez la historia no vincula al jefe de Estado, sino al senador Gustavo Petro, quien fue su contrincante, en 2018, en la disputa por llegar a la Casa de Nariño.

El fiscal general, Francisco Barbosa, quien delegó a un equipo para adelantar las investigaciones, anunció en entrevista con RCN que se consideró importante que los jefes de las campañas presidenciales de Iván Duque y Gustavo Petro, entreguen su versión sobre la manera cómo se movieron en el marco del certamen electoral.

“Se van a llamar a los dos gerentes de la campaña para que expliquen exactamente qué ocurrió dentro de sus campañas y poder determinar, en su momento, cuál es la incidencia que existió de esas conversaciones o de esos hechos, y por supuesto entrar en la corroboración”, indicó el jefe del ente acusador

De acuerdo con Barbosa, el fiscal delegado tiene en su poder un audio en el que se menciona al senador Petro. El audio que ha sido revelado este martes expone una conversación entre dos personas, el ‘Ñeñe Hernández’ y un segundo que está por identificar.

-‘Ñeñe Hernández’: “En La Guajira sacó 20.000 votos. ¿Sabe cuántos votos sacó en Riohacha Vargas Lleras? 2.000 y pico, hermano.

- Otra persona: ¿Cuánto sacó Duque?

-‘Ñeñe’ Hernández: Duque sacó....(lo interrumpe la otra persona)

- Otra persona: Petro ganó en La Guajira

-‘Ñeñe’ Hernández: Sí, Petro ganó en La Guajira. ¿Pero sabe por qué ganó Petro en La Guajira? Por los hijueputas mineros esos. Esos hp se fueron con toda a Petro. Ya no tienen más que hacer. Ese ajuste que se viene ahorita es fuerza.

Si bien, las investigaciones que adelanta la Fiscalía no las hace directamente Barbosa, en más de una ocasión le han pedido que se aparte del proceso, e incluso, que se designe un fiscal ad hoc para llevar tal proceso.

La primer solicitud la hizo Dejusticia al considerar que la relación personal y profesional que ha existido entre el presidente y el fiscal general configuran un conflicto de interés que recae sobre este último, por lo que le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que nombrara a un fiscal ad hoc para llevar el proceso de forma imparcial y autónoma.

Además del pedido al alto tribunal, tanto Dejusticia como Transparencia por Colombia le enviaron una carta a Barbosa en donde expusieron su preocupación a la hora de seguir con la investigación.

“En la carta que le enviamos, manifestamos que nos preocupa de forma particular la existencia de conflictos de interés, tanto potenciales como aparentes, en su cabeza y el impacto que estos podrían tener en las investigaciones penales que debe iniciar su institución próximamente”, señalaron en el documento.

La solicitud de Dejusticia se sumó a la del abogado Miguel Del Río, quien es el apoderado de las víctimas en el caso. El penalista en más de una ocasión expuso la manera irregular que estaba teniendo el ente acusador respecto a las pruebas del caso.

“La Fiscalía en cabeza del fiscal Barbosa no puede estar sentando la línea sobre la prueba. El fiscal Barbosa no puede trazar la línea al fiscal que está llevando la investigación, es decir, el fiscal delegado tiene autonomía al interior de la investigación y decide qué elementos son importantes”, anunció el penalista.

Del Río precisó que Barbosa no puede mencionar públicamente que se va a llamar al jefe de la campaña de Gustavo Petro a que declare porque, a su juicio, es generar una sensación de presión sobre el fiscal delegado.

“Nosotros como apoderados de víctimas vamos a solicitar ante la Corte Suprema que se designe un fiscal ad hoc. Que el fiscal Barbosa sea apartado de esta investigación junto con el fiscal delegado para que un nuevo fiscal establezca y señale quién puede ser el encargado para conocer de esta investigación”, reseñó el penalista.

Del Río añadió que las investigaciones no se pueden adelantar “al antojo del fiscal del turno” dado que el actual fiscal tiene un “evidente impedimento” por su cercanía con las personas que son investigadas en dicho proceso.

“No existe una investigación imparcial al interior del ente acusador, necesitamos un funcionario que dentro de sus facultades y dentro de su soberanía si debe rendir informes al fiscal general, haga una investigación concreta, específica en imparcial sobre las interceptaciones que rodeó al ‘Ñeñe Hernández’”, expresó el penalista.

Si bien las dos recusaciones, tanto de Dejusticia como de Del Río apoderado de las víctimas coinciden en que el fiscal debe apartarse del proceso, en su momento la oficina de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, que respondió a una de las solicitudes anunció que, según el Código de Procedimiento Penal, los impedimentos y recusaciones se predican únicamente a procesos en curso.

Además de ello reseñaron que estos trámites solo se pueden adelantar sobre el fiscal en concreto que lleve el proceso, y no sobre el fiscal general, dicha hipótesis la respalda el penalista Francisco Bernate quien consideró que Barbosa no está inmerso en una actuación de tal magnitud porque no hay cercanía directa con el caso.

“En la medida que el fiscal general de la Nación no realiza ninguna investigación pues su cercanía en este caso con el presidente de la República o en este caso que haya participado dentro de la campaña, no representa una inhabilidad específica para él, dado que no es la persona encargada para investigar”, argumentó el penalista.

Sin embargo, Bernate añadió que lo se sugiere en este caso es que el cuerpo de fiscales que adelantan el proceso, tengan la mayor autonomía posible. El penalista afirmó que la cercanía de Barbosa y Duque, “puede generar un tipo de debate político, pero en materia jurídica no hay impedimento alguno.

CÓMO VA LA INVESTIGACIÓN DE LA ‘ÑEÑEPOLÍTICA’

Este es el primer giro que se registra en la investigación de la ‘Ñeñepolítica’ en cuanto a la Fiscalía se refiere. En razón a la Corte Suprema de Justicia, en marzo pasado, el alto tribunal ordenó la práctica de pruebas en la que determinó escuchar la versión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; de la congresista María del Rosario Guerra De La Espriella, así como el testimonio de María Claudia Daza, exasesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Uribe.

El alto tribunal también tendrá información que suministrará del exministro de defensa Guillermo Botero, el ganadero Aristides Hernández y Luigi Echeverri, quien se desempeñó como gerente de la campaña del actual mandatario.