Encapuchadas intentaron incendiar la Catedral Primada de Bogotá

“Inaceptable muestra de intolerancia. Un grupo de mujeres a favor del aborto vandaliza y pretende prenderle fuego a la catedral primada a vista y paciencia de funcionarios de la alcaldía. ¿Este tipo de actos no amerita la intervención del Esmad?”, cuestionó el representante a la Cámara, Andrés Forero, a través de su cuenta de Twitter.

Inaceptable muestra de intolerancia. Un grupo de mujeres a favor del aborto vandaliza y pretende prenderle fuego a la catedral primada a vista y paciencia de funcionarios de la alcaldía. ¿Este tipo de actos no amerita la intervención del ESMAD? pic.twitter.com/YXtkUNhZy1

El hecho ocurrió pasadas las 7:00 p.m. y en los registros hechos por ciudadanos no se observó presencia de ninguna fuerza de choque para afrontar el acto vandálico, que dejó daños en el portón de la Catedral Primada. Además, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tampoco se ha pronunciado sobre el hecho.

Los reclamos de grupos feministas a la Iglesia católica, en particular por temas como el aborto, han sido una constante. De hecho, una de las consignas que más repiten durante las movilizaciones es “saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, exigiendo a los miembros de esta religión que no opinen sobre este tema en particular.