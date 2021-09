Enrique Vives sí puede estar recluido en cárcel: Medicina Legal

“No los vi”

El empresario indicó que el domingo, horas antes de acabar con la vida de seis jóvenes, se tomó “únicamente dos o tres cervezas en una fiesta a la que fue invitado”. Además, afirmó que tiene la “consciencia tranquila porque fue un accidente involuntario”.

“No lo quise hacer, iba en mi carril, el izquierdo, no los vi y frené”, manifestó Vive, quien aseguró que se dirigía a su lugar de vivienda en Pozos Colorados luego de haber compartido con sus amigos en Riascos y Bavaria.

“No venía alcoholizado. Estaba en un cumpleaños y me tomé dos o tres cervezas... él compró un six pack y salimos una por cabeza. Paso por Bavaria, me tomé unas fotos y me fui”, agregó.

En cuanto al accidente, Enrique Vives señaló que recuerda que “estuvo lloviendo, tomé mi carretera como lo hago todos los días, trabajo en Riascos y vivo en Pozos Colorados. De repente me sale un grupo de muchachos que no los vi. La vía no está iluminada”.

Según el conductor que arrolló a siete jóvenes, entre ellos uno de 14 años de edad y quien es el único sobreviviente, “yo me bajé a auxiliar a una mujer y unos habitantes del sector me cogieron a puños. La Policía rápidamente me cogió y me llevó del sitio”.

A raíz del accidente, Enrique Vives afirmó que permanece intranquilo, aturdido y con miedo a que daño a él o su familia. “No logro conciliar el sueño, las imágenes del accidente se me pasan todo el tiempo. Siento que me van a venir a matar”, aseguró.