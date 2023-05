Entrevista: El drama que vive la esposa de piloto fallecido en accidente aéreo

El 1 de mayo de este 2023 ha sido el peor día, literal, para Olga Lucía Vizcaíno, una mujer de 47 años, que pasó de ser una mujer feliz, a una mujer con dolor y con mucha incertidumbre. Ella es la esposa de Hernando Murcia Morales, el piloto que manejaba la avioneta que se accidentó en la selva amazónica, cerca de San José del Guaviare. En este siniestro, don Hernando perdió la vida junto a dos ocupantes. Los otros pasajeros de la nave eran cuatro menores de edad, quienes están siendo buscado, de manera conjunta, por las autoridades. Lea aquí: Petro se retracta: niños indígenas perdidos en Guaviare no han aparecido

“Cuando me dieron la noticia de la muerte de mi esposo, estaba de pie y me tuve que sentar, todavía no lo creo”, dijo Vizcaíno en una entrevista con El Universal.

“Esto es muy desalentador, ahora esperamos que traigan el cuerpo, lo más rápido posible”, agregó.