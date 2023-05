“Era un psicopata y violento”: alcaldesa de Bogotá sobre asesino en Unicentro

Claudia López

A pesar de las denuncias presentadas por Erika, la alcaldesa informó que Cristian Camilo Rincón no tenía antecedentes penales, no tenía ningún proceso abierto ni ninguna condena, por tanto, trabajaba y no tenía problemas en su trabajo.

“En 24 horas se cumplió todo el protocolo. Sin embargo, este psicópata fue hasta el sitio donde trabajaba Erika y la asesinó”, expresó, quien además expresó que se están teniendo todos los protocolos para buscar la protección y el cuidado para el niño menor de 8 años que quedó huérfano tras el crimen.