“Es una calumnia”: Petro sobre las críticas de ‘antivacunas’ a Minsalud

“Guillermo Alfonso fue el secretario de salud de Bogotá que adelantó de las más fuertes campañas de vacunación para la protección vital de la infancia. Logró la gratuidad de muchas de las vacunas”, aseguró el Presidente.

Argumentó que los métodos de aprobación de las vacunas anticovid fueron de emergencia y diferentes a los métodos en tiempos normales. “Era necesario. El ministro no ha dicho mentiras”. Lea también: Presidente Petro anunció que demandará a Pastrana ¿Por qué?

Finalmente, el Presidente dijo que aconseja no seguir como autómata a la prensa. “El parlamentario guía la prensa y no al revés. Su función es generar racionalidad en el debate, profundidad y no seguir los criterios del mercado de las encuestas. Un líder no es un autómata de encuestas”.

El exministro de Salud Fernando Ruíz también se refirió al tema; indicó que “El verdadero experimento será una reforma de salud aprobada sin evidencia alguna”. Además, citó a la revista médica The Lancet y dijo que las vacunas contra el Covid salvaron 14,4 millones de vidas en el primer año.