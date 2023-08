“Es una de las personas que no me hubiera gustado conocer”: Petro a Íngrid

No sé si son temas depresivos o de adicción. Uno lo único que hace cuando está al frente de una situación de estas es observar un comportamiento. Uno dice, en pleno día, una persona que tiene que ir a trabajar y que no está laborando, que está acostado, tirado en el suelo, en su apartamento en Bruselas, y uno no sabe por qué, simplemente uno dice, esto no es normal”.

Íngrid Betancourt.

¿Qué dice el presidente?

El jefe de Estado reaccionó a las declaraciones de Betancourt y las calificó de “chisme”.

“El chisme de Íngrid además no lo entiendo: trato de recordar ese momento. Yo estaba en Europa, evidentemente, en un momento que para mí no era placentero, porque me había ido amenazado de muerte. Entonces, eso que cuenta Íngrid son mentiras. Incluso a mí no me gustó porque llegaba con Lucio, eran novios en ese momento, me rompieron una cama (risas). Entonces Íngrid está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso”, respondió Petro en entrevista con la revista Cambio. Le puede interesar: “No estoy enfermo”: Petro aclara dudas sobre su estado de salud

Además, este lunes al mediodía a través de su cuenta de X, el presidente agregó: “Ingrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida”.