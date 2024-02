Escasez de insulina genera preocupación a las personas con diabetes en el país

Érika Montañez, directora de la Fundación Voces Diabetes Colombia, se sumó a las voces de preocupación ya que: “los pacientes con Diabetes Tipo 1 especialmente, requieren insulina para poder vivir, si no cuentan con ella su vida estaría en riesgo. Los pacientes insulinorequirientes pueden aumentar sus complicaciones si no cuentan con el medicamento”.

Desde la fundación hacen un llamado a los pacientes para que indaguen con sus médico la disponibilidad del fármaco y en caso de no encontrarlo, pedirle recomendaciones para reemplazarlo, con el fin de no interrumpir sus tratamientos.

“Invitamos al Ministerio de Salud y Protección Social a convocar con sentido urgente una Mesa de Crisis en donde los Gestores Farmacéuticas, aseguradoras, farmacéuticas e Invima y Organizaciones de pacientes podamos encontrar alternativas que subsanen la situación y garanticen la entrega de estos medicamentos vitales a nuestra población, pues es un derecho que se está vulnerando”, añadió Montañez. Lea aquí: ¿Qué le pasó? Murió un hombre extranjero en Medellín

Frente a esta situación el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), afirmó que la escasez del fármaco estaría relacionada con los problemas en la producción de lotes por parte de uno de los principales fabricantes a nivel mundial. Ahora, para suplir la necesidad actual, la próxima semana se iniciarían los trámites para importar el medicamento desde Argelia, en el continente africano.

La preocupación no es para menos considerando que cuando la secreción de insulina es deficiente, como sucede en la diabetes, la glucosa no puede ingresar en las células, lo que significa que no habrá producción de energía y el cuerpo no podrá funcionar adecuadamente. De ahí la urgencia porque se abastezca el medicamento cuanto antes.