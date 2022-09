Esta es la condena que tendrá que pagar Aída Victoria Merlano

Desde el pasado 6 de septiembre la vida de Aída Victoria Merlano dio un giro de 180 grados luego de que un juez leyera el fallo condenatorio en contra de ella por presuntamente haber favorecido en la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano el 1 de octubre de 2019, así como haber usado a menores para la comisión de ese delito. (Video: Aída Victoria Merlano llora y revela a cuántos años la condenarían) Tal y como se había dicho, hace pocos minutos un juez reveló que la influencer deberá pagar 90 meses, es decir 7 años y medio, con beneficio de casa por cárcel. Para establecer dicho monto de la pena a Merlano, el juzgado evaluó su conducta, antecedentes, entre otros factores. (Condena de Aída Victoria: este es el delito más grave de la influencer)

Cabe mencionar que la joven, de 23 años, fue condenada por favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos, sin embargo, después le imputaron dos delitos más: Lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que complicaron aún más la situación jurídica de la influencer. (Aída Victoria Merlano tendrá que responder por otros dos graves delitos) De acuerdo al ente acusatorio, la influencer habría tenido conocimiento y participación activa en la entrega de elementos que facilitaron la fuga de su madre el 1 de octubre del 2019; la excongresista saltó del segundo piso de un consultorio odontológico ubicado en el norte de Bogotá. Según el Código Penal, el delito de favorecimiento de fuga se encuentra en el Artículo 449, con una pena entre los seis y los doce años. El delito de uso de menores para delinquir, que está contemplado en el artículo 188D, se encuentra entre 10 y 20 años. ¡Va a apelar! Aída Victoria reveló que, aunque cree en la justicia colombiana, apelará la condena porque le parece injusto que se le condene por delitos que no ha cometido. “Sí siento de alguna manera que hay una especie de retaliación por las cosas que mi mamá ha hecho, porque de pronto la justicia siente que los ha dejado en vergüenza y yo no quiero evidentemente tener que pagar por cosas que no he cometido”, aseguró. (Abogado de Aída Victoria Merlano apelará condena contra su clienta) Sobre los detalles del día de la fuga, el 1 de octubre del 2019, la influencer cuenta que “ese día también tiene muchísimas lagunas”, pero menciona que ese día pensaba irla a ver en el consultorio odontológico ante la imposibilidad de visitarla en el penal. Hasta poco antes de la visita en el consultorio, no supo que su hermano iba a ir a ese lugar.

Pese a la decisión, la barranquillera sigue sosteniendo que es inocente, que no conocía del plan de la fuga y que apelará la decisión de condenarla.

¿Cómo pasó la influencer la noche, horas antes de la audiencia? Sin duda la barranquillera estaba clara de lo que podría pasar este martes, 13 de septiembre, en medio de la audiencia en la que conocería su sentencia, sin embargo, en un Live en sus redes se mostró optimista y muy tranquila. Además, dio detalles de cómo estaba viviendo esas horas previas. (Aída Victoria Merlano se confesó mientras preparaba su maleta, por si va presa) “Pueden pasar dos cosas: me permiten esperar el fallo de segunda instancia en libertad o me privan de la libertad”, indicó la influenciadora y empresaria sobre los posibles escenarios a los que se enfrenta este martes. Sobre cómo se sentía, Aída respondió que: “Ahora mismo me siento con una fuerza que hasta a mí me sorprende, pero estoy literalmente empacando ropa por el eventual caso en que me priven de la libertad, porque para qué me voy a llevar los vestidos o la ropa con la que usualmente me visto”. Agregó que “tengo que empacar ropa porque no es como que yo pueda decir ‘denme dos días para yo organizar mi vida y arreglar mis cosas’. De pronto me mandan a la Policía como la primera vez”.

Aida Victoria Merlano ya alista maleta en caso que la justicia le dé orden de captura inmediata...🤷🏻‍♂️#justicia #famosos #colombia pic.twitter.com/1K3uqcDbh9 — YoSoyÓmicron (@leolemoine) September 13, 2022