Exjefe de prensa de Uribe negó su participación en las chuzadas del Das

“Bajo juramento lo repetiré, jamás me he reunido con nadie para acabar con la honra de alguien y ni siquiera para murmurar de alguien”, manifestó Velásquez, quien aseguró que su trabajo como secretario de prensa no era filtrar información, sino entregarla de manera oficial. “Yo no era de los que estaba visitando redacciones, entregando interpretaciones o noticias”, dijo.

Velásquez agregó que el fin de todo esto no era “investigar a nadie, ni seguir a nadie, ni tratar de averiguar la vida de alguien, solo conseguir información”. Dijo que María del Pilar Hurtado nunca se dejaría dar una orden de que consiguiera información para enlodar a alguien.

Finalizó su declaración sobre este capítulo diciendo que luego se reunió con un agente del Das y con José Obdulio Gaviria en la Casa de Nariño, en donde el agente del Das brindó la información que había pedido.

Velásquez habló también del comunicado emitido por la Presidencia para responder a los señalamientos que José Orlando Moncada, alias ‘Tasmania’, le hizo al expresidente Álvaro Uribe de estar planeando el asesinato de un paramilitar desmovilizado.

El comunicado, dijo Velásquez, fue autorizado por el entonces presidente, y, según dijo, no se hizo para desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema.

Finalizó diciendo que a raíz de esta investigación se le han cerrado muchas puertas, “a raíz de esto que ya lleva 13 años, no he conseguido trabajo en Colombia y no puedo regresar porque no tengo una oferta de trabajo, me han cerrado puertas en los medios de comunicación, en la vida pública, en la academia”.

