Explosivos audios vincularían a Aída Merlano con el Clan del Golfo

Presuntamente, en los audios, Aída, exprófuga, alardea de su amistad con Nini.

"Conocí uno que es el que manda de aquel lado. Que te digo que es el que está preso, o sea de 'Otoniel'. Tú sabes que yo soy amiga de la hermana. Ellos tienen células en toda Colombia y tienen una base de datos que te conocen, hp, cualquier persona que haya tenido hasta un roce por microtráfico o por algo (...) entonces resulta que con ellos fue que averigüé", se escucha en la aparente conversación de la Merlano.

Más bandidos

Así mismo en los audios, que todavía están siendo analizados por las autoridades para comprobar si la voz que se escucha en ellos pertenece a la exsenadora Merlano, se puede apreciar cómo la recién llegada al país presumiría de sus conexiones con los grupos armados más peligrosos del país: “El ‘Chiquito Malo’, los ‘Gaitanistas’, los ‘Rastrojos’ de verdad, los nacionales. “Buenos los ‘Costeños’ (...) hay otro grupo. Son 4 grupos que mandan allá fuerte, son, mejor dicho, mis compadres prácticamente (...) Me quieren, me adoran. Eso, mejor dicho, no me bajan de la ‘Comadre’”, se escucha decir a quien sería Merlano hablando por teléfono.

De igual manera, en la conversación se puede apreciar el aparente poder que tendría Merlano gracias a lo que sabría sobre algunos de los políticos más poderosos del país: “Yo te hablo porque a mí no me da miedo nada, ni el diablo porque creo que el diablo soy yo y (...)”.