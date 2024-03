Fiscal: actitud del esposo de Amelia Pérez la afectó en la votación

Luego de cuatro rondas de votación en la Corte Suprema de Justicia, no se logró un consenso frente a quién será la sucesora de Francisco Barbosa –a quien reemplazó Martha Mancera en calidad de encargada– en la Fiscalía General de la Nación.

En este sentido, cuando los periodistas de la fuente justicia de ese medio de comunicación le preguntaron si los comentarios de su esposo estarían afectando la votación, ella aseguró: “Yo quiero pensar que no, pero pareciera que sí. A veces siento que se está aplicando el machismo y eso me parece terrible, no sé por qué algunas personas sostienen que por el hecho de lo que Gregorio diga, piense, o escriba, yo que soy la cónyuge, tengo que actuar como él diga o considere”.

Vale decir que la Corte Suprema se reunirá de manera extraordinaria este próximo martes para votar nuevamente la terna presentada por el presidente Petro, así que cabe la posibilidad de que en pocos días Colombia tenga Fiscal.