Gobierno presentará proyecto para reformar la minería: Petro en el Congreso

El presidente Gustavo Petro dio este jueves 20 de julio su primer discurso de instalación de sesiones en el Congreso de la República. Llegó al tradicional acto tras visitar San Andrés, donde presidió la conmemoración del 20 de julio y se realizó el desfile militar.

El mandatario hizo referencia, una vez más, a la propuesta de su gobierno y dijo que sigue creyendo que el país, en el escenario actual de la humanidad puede ser potencia y volver la vida un eje de la lucha política y social. Lea también: Nuevamente tarde: Petro llegó al Congreso tras una hora de espera

“Lo que está en cuestión hoy en el mundo no es el capitalismo, no es el poder mundial solamente, lo que está en cuestión hoy en la humanidad es la vida, la existencia, no de unos, sino de toda la humanidad, de toda la vida en el planeta”, expresó Petro ante los congresistas y medios de comunicación, al tiempo que valoró el trabajo que hacen los científicos de distintas áreas por explicar las cuestiones que afectan el planeta y la vida de la humanidad.