Nuevamente tarde: Petro llegó al Congreso tras una hora de espera

En un discurso que improvisó, en primer lugar el mandatario dijo que estas serán unas sesiones movidas como las del periodo pasado, y les señaló a los congresistas que “están en el centro el país, es importante tener claro para cada congresista cuál es la posición del Gobierno. No se puede forjar esa idea a través del prejuicio que sólo lleva al desastre de las naciones, tiene que ver con el análisis y la razón, el entendimiento que es lo humano”.

Con notable retraso de casi dos horas, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, instaló este jueves las sesiones del Congreso de la República, en donde dio un discurso en el cual defendió en particular el concepto de la vida y las reformas sociales que ha presentado el Gobierno y que se seguirán tramitando en el Legislativo. Lea también: Este sería el primer 20 de Julio celebrado por un gobierno de izquierda

“Colombia potencia de la vida no es un slogan es un concepto de gobierno... no es que me haya vuelto apocalíptico, preservar la vida está en el centro de la razón de la humanidad en todo el mundo. Estamos ad portas de la sexta extinción, el planeta puede seguir pero sin nosotros”, indicó el mandatario al resaltar la importancia de su gobierno de trabajar por la paz.