Habrá nuevas medidas sobre el cese al fuego con el ELN

Como respuesta, Velásquez aseguró que se analizaría la situación para determinar si es cuestión de percepción o, en efecto, ha aumentado la violencia, pero fue enfático en que “un cese al fuego que no le sirva a las comunidades, tampoco le sirve al Gobierno”.

No obstante, su jefe negociador, Pablo Beltrán, mencionó a medios de comunicación que las retenciones continuarían. “Si no son necesarias, no se harán”, precisó, lo que generó un amplio debate.

Entretanto, el Ministro expresó que la orden actual es combatir a los grupos armados, pero el 30 de este mes serán definidas nuevas medidas.