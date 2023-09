Hija de Gustavo Petro confiesa tener miedo y depresión por amenazas

“He recibido muchísimas amenazas e insultos (...) Mentalmente me afectan. He estado con principios de depresión por estas y muchas cosas. He eliminado muchísimos comentarios como para no intoxicarme, pero me parece que hace rato se pasaron de la raya”, dijo Andrea Petro. Lea aquí: Turistas separaron a conductores tras fuerte pelea en el aeropuerto de Cartagena

Según detalló la hija del jefe de Estado, desde que empezaron a aumentar los hostigamientos empezó a denunciar algunas cuentas que se atrevieron a amenazar hasta a su hija.