Hombres armados intentaron rematar a un herido a bala en un hospital

“Ya no más, por favor. Ya no más. Tenemos mucho miedo”, se le escuchaba decir a una de las empleadas del hospital en lo que fue diagnosticado como una crisis de ansiedad postraumática.

“Llegaron a dañar las puertas para poder agredirnos y matarnos, no sé. Tuvimos que salir corriendo como Dios nos ayudó y estamos aquí encerrados a la merced de Dios, porque sinceramente no sabemos qué está pasando afuera”, dijo.

“Había muchas personas con cuchillos, muchos salieron agredidos”, dijo la médica, quien también aseguró que su compañero había sido herido por los sicarios y tenía una posible fractura en el brazo.

En medio del caos, los médicos aprovecharon para reclamar condiciones dignas y de seguridad para ejercer su trabajo como médicos rurales, un requisito obligatorio en Colombia para obtener el título profesional.

“A esto es a lo que se somete el médico rural del servicio social obligatorio, a prestar un servicio con calidad humana sin garantías. Porque qué va a hacer un pobre guardia de seguridad solo contra 20 personas que estaban armadas con armas blancas; el hombre se paró, también por él es que estamos vivos”, dijo el médico.

Por ahora, las autoridades del Meta no se han pronunciado sobre el hecho ni han brindado información de los sicarios y la respectiva investigación judicial.

Lo que sí está claro, es que en ese centro de salud de Barranca de Upía quedaron suspendidas las consultas externas y de urgencia hasta nueva orden. Esto último, mientras logran garantizar las condiciones de seguridad.

Hasta ahora, se desconoce si el paciente que intentaron asesinar sufrió más lesiones o continuó vivo.

“Mientras Gustavo hace cuentas alegres de unas elecciones donde salió derrotado; hombres fuertemente armados irrumpieron en el centro de salud de Upía, Meta, para asesinar a un paciente crítico”, criticó la senadora María Fernanda Cabal.