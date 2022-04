Incertidumbre por el fallo de la CIJ: ¿qué hay en juego para Colombia?

Este jueves 21 de abril será un día clave para el Estado colombiano, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emita el fallo sobre la demanda que interpuso Nicaragua en contra de Colombia, ante las presuntas violaciones del derecho internacional al no haber respetado, supuestamente, los derechos soberanos, el espacio marítimo del mar Caribe y el no haber aplicado el fallo del 19 de noviembre de 2012.

El fallo ser dará a conocer en el Palacio de la Paz en La Haya, Países Bajos, a las 10:00 a.m. (03:00 a.m. hora Colombia). Las reclamaciones de Colombia se basan en que Nicaragua violó los derechos de pesca artesanal de los habitantes del Archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia.

Por otro lado, el equipo jurídico colombiano también está reclamando que Nicaragua expidió un decreto contrario al derecho internacional, que está relacionado con los puntos y líneas de base con los cuales se miden los espacios marítimos del mar Caribe, esto con la intensión de apropiarse de forma unilateral de áreas marinas que hacen parte actualmente de Colombia.

El equipo jurídico colombiano ha centrado su defensa en argumentos para defender los derechos de pesca tradicionales de la comunidad Raizal, evitar que Nicaragua limite los derechos de Colombia en el mar Caribe, que el caso se enfoque en los derechos y libertades de ambos países en el área y no sobre el cumplimiento o ejecución del fallo y en defender la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago.

Es importante resaltar que con el fallo que será emitido, no está en juego ningún espacio del territorio marino de ningún país, se definirá si finalmente hubo la violación de los derechos soberanos y de los espacios marítimos del mar Caribe.

“Con respecto a los límites de Colombia, el artículo 101 de la Constitución establece que los límites de la Nación únicamente se pueden modificar mediante tratado aprobado por el Congreso, ratificado por el presidente y sujeto al control de constitucionalidad de la Corte Constitucional de Colombia”, argumentó el Ministerio Relaciones Exteriores.

Además, Colombia también está demostrando su interés de resaltar la importancia de la protección del medio ambiente marino y el de trabajar la continuidad de la interdicción del tráfico ilícito de estupefacientes en la zona marítima, por esa razón la presencia de la Armada Nacional colombiana.

¿QUÉ PUEDE OCURRIR?

La decisión para ambos países es fundamental frente a si hubo una supuesta violación de los derechos soberanos. Para los analistas consultados por COLPRENSA, aunque Colombia tendrá llamados de atención por un posible incumplimiento del fallo de 2012, podrá verse beneficiada por ciertos argumentos que presentaron en defensa de la comunidad raizal.

Para el analista y experto en derecho internacional Ricardo Abello, la CIJ les hará un llamado de atención a ambos países.

“La Corte va a regañar a los dos Estados, difícilmente Colombia saldrá ganadora de este caso, porque siempre se ha dicho que no se puede cumplir el fallo y la demanda es precisamente sobre incumplimiento, en ese sentido la Corte dirá que hubo un incumplimiento de Colombia”, aseguró el analista Abello.

Frente a la presencia de la Armada Nacional, el experto aseguró: “Los diferentes percances que ha habido en el mar Caribe entre la Armada colombiana con buques de Nicaragua han sido cuando han detectado pesca que no respeta las reglas o que es una pesca que está afectando el medio ambiente marino, de resto quien a ejercido los derechos de pesca son los busques nicaragüenses, bajo esa perspectiva Colombia sí ha cumplido”.

En cuanto a la premisa colombiana de no poder modificar sus límites si no es bajo la Constitución, Abello aseguró que puede que ese argumento no fuera tan válido para la CIJ, debido a que la misma estableció que en las excepciones preliminares del pasado fallo se afirmó que realmente no existía una delimitación.