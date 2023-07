Iván Márquez: el hombre que le huyó a la paz en Colombia

Sin la verificación oficial por parte del gobierno venezolano, nunca se supo el estado oficial de salud de Iván Márquez. No obstante, fuentes de inteligencia expresaban que habría tenido graves afectaciones a sus piernas, brazos y hasta de esquirlas en el cerebro.

Sin la verificación oficial por parte del gobierno venezolano, nunca se supo el estado oficial de salud de Iván Márquez. No obstante, fuentes de inteligencia expresaban que habría tenido graves afectaciones a sus piernas, brazos y hasta de esquirlas en el cerebro.

Iván Márquez suscribió en 2016 el acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Tras el hecho, logró una curul en el Senado como parte de los acuerdos firmados, pero no se posesionó en su momento argumentando razones insalvables, como la captura de Jesús Santrich.

Fue así como se convirtió en el máximo cabecilla de la estructura disidente de las Farc conocida como Segunda Marquetalia, un grupo armado ilegal que aunque discursivamente ha buscado asemejarse a lo que fue la guerrilla firmante de paz, en las acciones se ha evidenciado su fuerte asociación con el narcotráfico, así como con la extorsión para subsistir.

En octubre de 2019, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó la exclusión de Marín al considerar que incumplió gravemente las condiciones para acceder y mantener los beneficios otorgados en virtud del Acuerdo de Paz.

En ese momento, la JEP estableció que tanto él como José Manuel Sierra Sabogal (Zarco Aldinever) y Henry Castellanos Garzón (Romaña) no solo eran desertores armados manifiestos del acuerdo de paz, sino que además faltaron a sus obligaciones de dejar las armas, de comprometerse a no retomarlas y a no reincidir, y a aportar a la verdad y a la reparación de las víctimas y a la reconciliación de la sociedad colombiana.