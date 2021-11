Jennifer Arias es citada por la Corte en investigación por plagio de tesis

En la plenaria de la Cámara de Representantes, intentaron sacar a Arias de presidencia de la Cámara, luego de que la Universidad Externado emitiera un comunicado en el que señalaba que efectivamente en la tesis de maestría de congresista había cometido plagio. No obstante, la proposición no contaba con los votos suficientes y finalmente no se puso en el orden del día. Lea: Plagio de Jennifer Arias genera fuerte debate en la plenaria de la Cámara

Arias ha defendido su inocencia y ha asegurado que tiene derecho a la defensa. Ahora, tras escuchar a Arias y a Largo, la Corte deberá evaluar otras pruebas documentales y testimoniales, por lo que el magistrado Héctor Alarcón deberá definir si existen méritos suficientes para abrirle una investigación formal o si se cierra el caso. Lea: Jennifer Arias niega plagio de tesis, pero la oposición pide su renuncia

Por su parte, está pendiente que el Consejo de Estado entre a estudiar si existen méritos para anular el título de maestría a Jennifer Arias.