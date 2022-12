JEP rechaza sometimiento del general (r) Maza Márquez: estas son sus razones

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó el sometimiento del general (r) Miguel Maza Márquez por vínculos con el paramilitarismo, luego de que este se negara a presentar su aporte a la verdad.

“Esta Sala no aceptará el sometimiento voluntario a esta jurisdicción del señor general (r) Maza Márquez en calidad de agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública, por el delito de concierto para delinquir por el que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia”, explicó la Sala en su decisión. Lea: Maza Márquez no se presentó a rendir versión por crímenes de la UP

Maza Márquez fue condenado en 2016 a 30 años de prisión por el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, perpetrado en agosto de 1989, hechos por los cuales solicitó entrar a la JEP.

Pero en 2020 esta jurisdicción lo rechazó, al considerar que estos hechos habían acontecido con anterioridad a la fecha que enmarca la competencia temporal de la JEP, y solo lo admitió por paramilitarismo, con la condición de que realizará un aporte adicional de verdad, el cual siempre se negó a hacer.