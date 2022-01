Jhonier Leal aceptó que asesinó a Mauricio Leal y su madre

Los hechos, según la Fiscalía, ocurrieron entre las 11:45 de la noche del domingo 21 de noviembre y las 5:53 de la mañana del lunes 22 de noviembre.

Cabe recordar que la Fiscalía le ofreció una rebaja de hasta la mitad de la pena en caso de que aceptara los cargos, es decir estaría en la cárcel por alrededor de 20 años.

(Fiscalía revela escalofriantes detalles del asesinato de Mauricio Leal)

Así pasó...

Esa noche, según el relato de la Fiscalía, Jhonier Leal, arribó a la casa de su hermano en la Calera, donde vivían, a las 11:37 de la noche, “quedando claro que la última persona que entró a la casa fue él”.

Este dato es trascendental para entender lo que sucedió allí, porque según la Fiscalía, este conjunto cuenta con extrema seguridad, lo que impide que cualquier otra persona hubiera podido ingresar y perpetrar el asesinato.

Ya en la casa, la Fiscalía reveló que contrario a la versión entregada por Jhonier, quien dice que se tomó una valeriana y quedó privado toda la noche, el tráfico de datos de su celular reveló lo contrario, pues lo usó en aplicaciones como Youtube.

Luego la Fiscalía indicó que Jhonier atacó primero a su mamá en su cama, con un cuchillo y luego pasó al cuarto de su hermano, “a quien ataca con el mismo cuchillo con el que agredió a la mamá, con tan mala suerte que este se quedó incrustado y tuviste que ir hasta la cocina a traer otro”, dijo el representante del ente acusador.

La Fiscalía agregó además que Jhonier obligó a su hermano a ingerir más de nueve pastillas de Zopiclona, para hacer parecer que este quería suicidarse.

Bajó esta misma línea y con relación a la carta que fue encontrada en la escena del crimen donde Mauricio pedía perdón y le dejaba sus bienes a Jhonier y sus sobrinos, la Fiscalía dijo que sí es la letra de Mauricio pero que escribió esta carta obligado por las agresiones de su hermano.

Al día siguiente...

Tras haber limpiado la casa y asesinado a su madre y hermanos, la Fiscalía reveló que Yhonier salió de su casa a las 11:15 de la mañana del lunes.

Sin embargo, horas antes, presuntamente le envió un mensaje al conductor de Mauricio, José Yair Ruiz, el cual le pareció extraño “porque fue un mensaje de texto en el que lo llamaba Yair, cuando siempre le decía ‘baby’, y porque Mauricio le enviaba mensajes de voz”, relató el fiscal.

Cerca de medio día, según el relato de la Fiscalía, y tras la insistencia de las personas de la peluquería, Jhonier insistentemente llama y envía mensajes de texto a José Yair para que lo acompañara a la casa de la Calera a buscar a su hermano.

Estando en el condominio, le entrega las llaves al conductor para que ingrese y luego de que este le dice que no escucha ruidos lo guía primero a la habitación de Marleny donde no encuentran nada y luego al cuarto de Mauricio “el cual se encontraba con llave, cosa que no era habitual, por lo que el conductor se mete por la ventana y encuentra los cuerpos acomodados en la cama, en posiciones no muy usuales con múltiples heridas en el cuerpo de la mama y cuatro en el cuerpo de Mauricio”, indica la Fiscalía.

(((Noticia en desarrollo)))