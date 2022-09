Jhonier Leal estaría luchando por la herencia de su hermano y su madre

La casa donde viven mis tías es mía en estos momentos, a mí me consta que mi hermano (Mauricio) no solo se la regaló, sino que la puso a nombre de mi mamá, yo voy a seguir en la sucesión de mi mamá”.

Jhonier Leal.

La batalla entre la defensa de Carlos García, quien ahora está pagando una condena por delitos sexuales contra menor de 14 años y está siendo procesado por lavado de activos, y la abogada de Jhonier, Ana Julieth Velásquez, se habría dado porque, supuestamente, esta última intentó contactarse con García para convencerlo de hablar en privado con su hermano sobre temas asociados con la herencia. Lea: Jhonier Leal planeó asesinato de su madre y hermano durante cuatro meses

“La respuesta mía fue que no, que si no era en presencia de mis abogadas, no iba a hablar con él, entonces ella me dijo que tenía que ser a solas, a mí me pareció como si fuera una orden de él por el tono en que esa señora me lo dijo”, le contó Carlos a la Fiscalía en mayo, en audios obtenidos por El Tiempo.