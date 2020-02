“Lagarto, inepto”: Vicky Dávila a Hassan Nassar durante entrevista en vivo

Ante esto, Dávila enfurecida reaccionó al comentario de Nassar afirmando que este era un “inepto que había utilizado el periodismo para hacer política”.

Agregó que era un “lagarto”, tipejo y peludo”.

“Yo sí soy una periodista, una señora respetable que no se vende a nadie, que no ando lagarteándome puestos y que no estoy buscando ser funcionaria pública”, dijo Vicky a Nassar.

La fuerte discusión quedó ahí, pues el Alto consejero no siguió mencionando detalles que tuvieran que ver con la vida personal de la periodista, sin embargo, las reacciones en redes no se hicieron esperar.

Algunos defendieron la posición de Vicky, mientras que otros no aprobaron sus palabras y comportamiento en plena entrevista en vivo.

“No me vendo a nadie, no ando lagarteando puestos como usted. Yo lo llevé a la FM y usted la destruyó porque usted es un inepto... Patán...Usted es una vergüenza... no es periodista... Lagarto... Váyase cobarde fracasado. Soy facho si digo q hoy amanecí amando a Vicky?”, “Hassan no insultó, pero fue claro que quiso desviar el debate con un ataque, casi que personal a Vicky, para no responder el tema clave de llevar amigos en el avión presidencial”, “La pelea de Vicky Dávila con Hassan Nassar está mejor que el capítulo de la junta directiva en Betty”, son algunos de los comentarios que se leen en Twitter.