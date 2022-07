Las reacciones al informe final de la Comisión de la Verdad

Diego Molano – Ministro de Defensa “Que haya una verdad total y que los reflectores del Acuerdo de La Habana no se enfoquen solo en las instituciones, sino también en los verdaderos victimarios, que son los grupos ilegales como las FARC”.

María Fernanda Cabal – Senadora

“Las víctimas no necesitan ‘informes’. Los victimarios sí, para maquillar sus atrocidades y modificar la percepción de los incautos”

Ingrid Betancourt – Excandidata presidencial

“Reconocer la verdad nos permite mirarnos a los ojos, crear confianza y vivir de nuevo en el mismo territorio. Gracias por el trabajo tejido con amor durante años recuperando los testimonios de miles de nosotros”.

Luis Mendieta – General (r) de la Policía

“Se dedicaron a hacer política y a escoger a las víctimas, con cuyos relatos se hizo el informe. Se necesita una nueva comisión que incluya a las víctimas del M-19 y a otras que participen con su propio relato. Ojalá los recursos se utilicen para un nuevo proceso”.

Humberto De La Calle – Senador electo

“Emocionante entrega a la sociedad del Informe de la Comisión de la Verdad. El Acuerdo sigue su marcha. Ojalá los colombianos reflexionemos de manera serena sobre su contenido. Bienvenida la discusión pero hay que evitar tomar fragmentos para atrincherarse en los prejuicios”.

Francisco Santos – Exvicepresidente de Colombia

“La Comisión de la Verdad no me representa. Y su informe mucho menos. Excluyó todo lo que no cabía dentro de la narrativa tradicional del conflicto. Otro elemento de esta paz que divide al país. Flaco favor le hacen a Colombia y a la democracia”.